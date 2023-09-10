فيديو مؤثر.. مسنّ مغربي ينقذ قطة من تحت أنقاض الزلزال

آثار الدمار جراء الزلزال في المغرب (رويترز)

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أجمل معاني الإنسانية في إحدى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر في المغرب.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قيام مسن مغربي بإنقاذ قطة محاصرة تحت أنقض أحد الأبنية المدمر بسبب الزلزال العنيف.

وأشاد رواد التواصل الاجتماعي بشجاعة الرجل المسن الذي غامر وسعى بكلتا يديه لرفع الأحجار المنهارة عن جسد القطة، ونجح في إنقاذها.

في سياق متصل، ذكر التلفزيون المغربي (الأحد 10-9-2023) أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المملكة في وقت متأخر من يوم الجمعة ارتفع إلى 2122 والمصابين إلى 2421.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “في حصيلة موقتة، إلى حدود الساعة الرابعة مساء (15,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا”، وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.

وأعلن المغرب الحداد ثلاثة أيام ودعا الملك محمد السادس إلى إقامة صلاة الغائب من أجل المتوفين في مساجد المملكة اليوم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 300 ألف تضرروا من الكارثة.

وقالت كارولين هولت مديرة العمليات العالمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان “ستكون فترة الأربع وعشرين ساعة إلى الثمانية وأربعين ساعة القادمة بالغة الأهمية فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح”.