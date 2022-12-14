فيديو مؤثّر لوالد شاب أردنيّ: "هاي الحفرة قتلته"

في مشهد يُدمي القلوب، ظهر والد شاب أردني توفي في حادث تدهور دراجة نارية في شارع الجيش في العاصمة الأردنية عمان، مساء أمس الثلاثاء، يشير من مكان الحادث إلى حفرة في الشارع، قائلًا، “هاي الحفرة اللي قتلت ابني”.

وفي لحظات مريرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شكا الأب المكلوم، رومل القيسي، والد الشاب الراحل غاندي شارحًا كيف رحل ابنه بسبب حفرة متواجدة في الشارع العام، حيث تعثر فيها أثناء سيره بدراجة نارية.

تحقيق سريع

في سياق متصل، أفاد مصدر أردني لـ”العربية.نت”، بأنّ كوادر الدفاع المدني هرعت إلى المكان ونقلت الشاب إلى مستشفى البشير، إلا أنه كان في حالة حرجة حتى فارق الحياة.

أضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

يشار إلى أن الحزن لفّ الشارع الأردني خلال الساعات الماضية بعد إعلان وفاة الشاب إثر الحادث.

كما انتشرت مطالبات للمسؤولين تشدد على ضرورة ردم مثل هذه الحفر نظرًا لخطورتها.