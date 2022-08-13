السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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فيديو.. مانشستر سيتي يحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي

منذ 8 دقائق
بورنموث ومانشستر سيتي

بورنموث ومانشستر سيتي

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فاز مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة 4-صفر على ضيفه بورنموث ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم إيلكاي جندوجان بالهدف الأول لسيتي في الدقيقة 19، وأضاف كيفن دي بروين هدفا ثم صنع هدفا لزميله فيل فودن قبل الاستراحة.

وجاء الهدف الرابع بواسطة جيفرسون ليما بطريق الخطأ في مرماه قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وشارك الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بشكل أساسي خلال مباراة فريقه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام محرز بـ3 تسديدات على المرمى، لكنه فشل في هز الشباك، خاصة خلال الشوط الأول والذي شهد صناعة الكثير من الفرص لمانشستر سيتي.

وأصبح رصيد سيتي، الذي انتصر 2-صفر على وست هام يونايتد في الجولة الافتتاحية، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المسابقة، مقابل ثلاث نقاط للفريق الوافد على دوري الأضواء.

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