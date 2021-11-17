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فيديو مثير.. حوتان أحدبان يرقصان واقفين “مع حركات الأيدي”

17 - نوفمبر - 2021
الحوت الأزرق

الحوت الأزرق

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في مشهد مثير وساحر من مشاهد عالم البحار، نشرت مواقع متخصصة بعالم الحيوان مقطع فيديو لرقصة نفذها حوتان أحدبان بشكل ساحر إلى جانب غواص.

وتظهر اللقطات الفريدة المنشورة على صفحة “oceansnation” على “إنستغرام” حوتان أحدبان وقد وقفا بشكل عمودي غريب حول غواص، حيث تفاعلا مع الأخير بطريقة جميلة جدا وساحرة وكأنهما يرقصان معه بشكل فريد.

المثير في المشاهد هو أن الغواص فتح يديه بالتزامن مع حركة قام بها الحوت العملاق، الذي فتح زعانفه العملاقة بحركة مشابهة لحركة يدي الغواص، وكأنه يشاركه الرقص.

وتشتهر الحيتان الحدباء بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها، ولم يسجل حتى اليوم أي هجوم من قبل الحيتان الحدباء على الإنسان على الرغم من حجمها الهائل.

 

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