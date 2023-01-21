فيديو مثير لنادي النصر السعودي.. العالم أجمع يترقب!

يترقب مشجعو نادي النصر السعودي الظهور الأول الرمسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي العالمي خلال الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

ويواجه النصر، ضيفه نادي الاتفاق، (الأحد 22-1-2023) على أرضية ميدان ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

ونشر نادي النصر تغريدة قال فيها إن “العالم أجمع يترقـب” وأضاف “غـدا الأحد كل الأعين نحو النصر”.

وتأتي مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين والتي فرضت عليه عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي نتيجة تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق في أبريل الفائت.

العالـم أجمع يترقـب 🌏

غـدًا الأحـد كل الأعيـن نحـو #النصر 🤩 رونالـدو في الظهـور الأول مع ناديه #العالمي 🔥 pic.twitter.com/484Z1lBmSg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 21, 2023

وأرجأ هذا الإيقاف بداية نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق مع فريقه الجديد وحرمه من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

ويبحث النصر خلال لقاء الغد، عن النقاط الثلاث للتشبث بالصدارة في لقاء تاريخي لأنه سيكون بداية مشوار رونالدو مع نادي العاصمة الذي تعاقد مع ابن الـ37 عاما نهاية ديسمبر بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ولم يخسر أي مباراة في آخر 11 مرحلة، حيث فاز في 8 وتعادل في 3 كان آخرها أمام الشباب، ويطمح الأحد في العودة الى سكة الانتصارات والمحافظة على صدارته.