السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مثير لنادي النصر السعودي.. العالم أجمع يترقب!

منذ 10 دقائق
نادي النصر السعودي

نادي النصر السعودي

A A A
طباعة المقال

يترقب مشجعو نادي النصر السعودي الظهور الأول الرمسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي العالمي خلال الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

ويواجه النصر، ضيفه نادي الاتفاق، (الأحد 22-1-2023) على أرضية ميدان ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

ونشر نادي النصر تغريدة قال فيها إن “العالم أجمع يترقـب” وأضاف “غـدا الأحد كل الأعين نحو النصر”.

وتأتي مشاركة رونالدو بعدما أنهى عقوبة الإيقاف لمباراتين والتي فرضت عليه عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي نتيجة تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق في أبريل الفائت.

وأرجأ هذا الإيقاف بداية نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق مع فريقه الجديد وحرمه من المشاركة في المباراتين الماضيتين ضد الطائي والشباب.

ويبحث النصر خلال لقاء الغد، عن النقاط الثلاث للتشبث بالصدارة في لقاء تاريخي لأنه سيكون بداية مشوار رونالدو مع نادي العاصمة الذي تعاقد مع ابن الـ37 عاما نهاية ديسمبر بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ولم يخسر أي مباراة في آخر 11 مرحلة، حيث فاز في 8 وتعادل في 3 كان آخرها أمام الشباب، ويطمح الأحد في العودة الى سكة الانتصارات والمحافظة على صدارته.

    المزيد من منوعات

    من مباراة نيوكاسل وكريستال بالاس
    رقم قياسي.. نيوكاسل يمدد سجله الخالي من الهزيمة بتعادل مع بالاس
    أنطوان جريزمان
    أتليتيكو بقيادة جريزمان يعود لطريق الانتصارات
    رائد الفضاء الأمريكي الشهير باز ألدرين وزوجته
    ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر يتزوج عن عمر 93 عاما

    الأكثر قراءة

    المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون
    بالفيديو.. مشتركة لبنانية تبهر لجنة تحكيم برنامج "Sweden Got Talent"
    حسن نصرالله
    نصرالله... اكذِب اكذِب اكذِب حتّى يُصدِّقُكَ الأغبياء
    حسن نصر الله
    رد مصري حادّ على نصر الله.. "بطولات زائفة"