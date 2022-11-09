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فيديو.. محتّج يستقبل الملك تشارلز وزوجته بالبيض خلال جولة لهما

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2022 2:17 مساءً
الغارديان
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اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بعدما ظهر وهو يرمي الملك “تشارلز” وزوجته كاميلا بالبيض، خلال جولة لهما في مدينة يوركشاير في انكلترا.

وقد شوهد عدد من عناصر الشرطة وهم يقيّدون المشتبه به على الأرض خلف جدار موقت وُضع في المدينة، من أجل زيارة الملك الأربعاء.

وكان قادة مدينة يورك يرحّبون بالملك وزوجته، عندما رمى محتجّ ثلاث بيضات باتجاههما من دون أن تصيبهما، قبل أن يُبعد العناصر الثنائي.

وسُمع الرجل وهو يصرخ “هذا البلد بُني على دماء العبيد”، فيما كان حوالي أربعة عناصر من الشرطة يعتقلونه.

وبدأ أشخاص آخرون من الحشد يصرخون “ليبارك الله الملك”، و”عار عليك” للمحتجّ.

تشارلز وكاميلا يزوران مدينة يوركشاير ليُجريا عددًا من الالتزامات الأربعاء. وكانا في يورك لحضور كشف النقاب عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو الأول منذ وفاتها.

وفي مقطع فيديو للحادثة تداوله مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من البيض يتطاير في موقع قريب من الملك وهو يلقى الترحيب من قادة المدينة.

وقد نظر على الأرض حيث حطّ البيض غير أنه تابع محادثته قبل أن يجري إبعاده من المكان.

المراسل “مايك لايكوك” الذي شاهد الحادثة قال: “كل شي كان يجري وفق المخطط، فيما كان الحشد يهلّل للملك وزوجته وهما يخرجان من السيارة. لكن بعد ذلك، سمعت ضجيجًا ونظرت عبر الطريق لأرى البيض يتطاير في الهواء باتجاه الملك”.

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