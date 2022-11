فيديو.. محتّج يستقبل الملك تشارلز وزوجته بالبيض خلال جولة لهما

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بعدما ظهر وهو يرمي الملك “تشارلز” وزوجته كاميلا بالبيض، خلال جولة لهما في مدينة يوركشاير في انكلترا.

وقد شوهد عدد من عناصر الشرطة وهم يقيّدون المشتبه به على الأرض خلف جدار موقت وُضع في المدينة، من أجل زيارة الملك الأربعاء.

وكان قادة مدينة يورك يرحّبون بالملك وزوجته، عندما رمى محتجّ ثلاث بيضات باتجاههما من دون أن تصيبهما، قبل أن يُبعد العناصر الثنائي.

وسُمع الرجل وهو يصرخ “هذا البلد بُني على دماء العبيد”، فيما كان حوالي أربعة عناصر من الشرطة يعتقلونه.

وبدأ أشخاص آخرون من الحشد يصرخون “ليبارك الله الملك”، و”عار عليك” للمحتجّ.

تشارلز وكاميلا يزوران مدينة يوركشاير ليُجريا عددًا من الالتزامات الأربعاء. وكانا في يورك لحضور كشف النقاب عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو الأول منذ وفاتها.

وفي مقطع فيديو للحادثة تداوله مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من البيض يتطاير في موقع قريب من الملك وهو يلقى الترحيب من قادة المدينة.

وقد نظر على الأرض حيث حطّ البيض غير أنه تابع محادثته قبل أن يجري إبعاده من المكان.

المراسل “مايك لايكوك” الذي شاهد الحادثة قال: “كل شي كان يجري وفق المخطط، فيما كان الحشد يهلّل للملك وزوجته وهما يخرجان من السيارة. لكن بعد ذلك، سمعت ضجيجًا ونظرت عبر الطريق لأرى البيض يتطاير في الهواء باتجاه الملك”.

A man's been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort at Micklegate Bar in York. 👇Listen live for full coverage of the royal visit: https://t.co/R4WF5t316a pic.twitter.com/TBpeQ1Ys5z

Major incident here in York as a lone protestor tries to throw an egg at the king screaming that the country was built on the blood of slavery. He is bundled to the ground. People screaming ‘shame on you’ at him and ‘god save the king’ pic.twitter.com/tRoLjFWuJ4

— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 9, 2022