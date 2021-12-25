فيديو محزن.. آخر لحظات اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” قبيل وفاته على أرض الملعب

حادث مأساوي جديد شهدته ملاعب الكرة القدم، ولكت هذه المرة في الجزائر، خلال مباراة جمعت نادي مولودية سعيدة مع نادي معية وهران، في الدور الجزائري لكرة القدم.

وفي التفاصيل، فقد توفي لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، السبت، إثر سكتة قلبية تعرض لها خلال المبارة، ونقلت وسائل إعلام جزائرية الخبر مرفقا بمقطع فيديو، يوثق محاولات إسعافه من قبل الفريق الطبي على أرضية الملعب.

وتوفي لوكار بالملعب بعد فشل محاولات الفرق الطبية للناديين إسعافه على شريط التماس في أرضية الميدان، حيث أوقف الحكم اللعب في انتظار إسعاف اللاعب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتعد الـ30 سنة.

وساد حزن كبير بين لاعبي الفريقين، حيث وثقت مقاطع فيديو بكاء الجميع إثر تأكد خبر مفارقة اللاعب الحياة.

من جانبه صرح مدرب مولودية سعيدة، العربي مرسلي، في حديث لقناة الهداف المحلية، أن اللاعب لم يكن يشتكي من أي أعراض قبل المباراة وخلال التدريبات، بل وحتى خلال اللقاءات التسع التي خاضها الفريق ضمن مباريات الدوري الجزائري.

سفيان لوكار ابن مدينة سعيدة، من مواليد 1991، تدرّج عبر الفئات الصغرى لفريق مولودية سعيدة وصولا لمنتخب الآمال تحت 21 سنة والذي توّج معه بالطولة الوطنية للآمال.

لعب سفيان لوكار بعدها في نادي مولودية الحساسنة الذي كان ينشط في القسم الثاني هواة وبعدها اتحاد عين الحجر الذي لعب في قسم ما بين الرابطات وبعدها اتحاد مغنية وبعدها عاد إلى مولودية سعيدة التي لعب لها للعام الثاني على التوالي في فئة الأكابر.

سفيان لوكار الذي غادر الحياة، غير متزوج وهو من عائلة بسيطة، وكغيره من اللاعبين لم يتقاضى أجرته منذ أشهر طويلة وتنقل رفقة بقية اللاعبين على وهران في ظروف مزرية واضطروا للمبيت في مدينة أرزيو ولعب المباراة في وهران بسبب الأزمة المادية الخانقة التي يمر بها الفريق.

صدمة كبيرة و حسرة في غرف تغيير ملابس ملعب بوعقال بعد وصول خبر وفاة قائد مولودية سعيدة لوكار سفيان بسكتة قلبية .. رحمة الله عليه🙏💔🥺🥺 pic.twitter.com/50G4AhawVM — سناب قول (@goal_f9) December 25, 2021