فيديو.. محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون

رد الفنان المصري محمد رمضان، على سخرية شقيقة المطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، بعد ‏سخريتها منه.‏

ونشرت لا تويا جاكسون، شقيقة “ملك البوب” الراحل، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو للحظة انزلاق قدم محمد رمضان وسقوطه أثناء حضوره مهرجان “ضيافة” في إمارة دبي الخليجية في 2020، وأرفقته بتعليق ساخر “المضي في هذا الأسبوع يشبه ما حدث مع محمد رمضان”.

من ناحيته، أعاد محمد رمضان نشر فيديو سقوطه، بحسابه على “إنستغرام”، وطلب من متابعيه أن يبلغوا أخت مايكل جاكسون أن “الدرس من هذا الفيديو هو أن كل الناس من الممكن أن تسقط، ولكن ليس كل الناس تعرف النهوض مرة أخرى”.

يشار إلى أن رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، شبّه محمد رمضان بمايكل جاكسون.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان 2022، وهو “مشوار”، الذي تشاركه بطولته الفنانة دينا الشربيني، ومن إخراج محمد ياسين، ومن تأليف محمد فريد.