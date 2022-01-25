الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون

25 - يناير - 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

A A A
طباعة المقال

رد الفنان المصري محمد رمضان، على سخرية شقيقة المطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، بعد ‏سخريتها منه.‏

ونشرت لا تويا جاكسون، شقيقة “ملك البوب” الراحل، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو للحظة انزلاق قدم محمد رمضان وسقوطه أثناء حضوره مهرجان “ضيافة” في إمارة دبي الخليجية في 2020، وأرفقته بتعليق ساخر “المضي في هذا الأسبوع يشبه ما حدث مع محمد رمضان”.

من ناحيته، أعاد محمد رمضان نشر فيديو سقوطه، بحسابه على “إنستغرام”، وطلب من متابعيه أن يبلغوا أخت مايكل جاكسون أن “الدرس من هذا الفيديو هو أن كل الناس من الممكن أن تسقط، ولكن ليس كل الناس تعرف النهوض مرة أخرى”.

يشار إلى أن رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، شبّه محمد رمضان بمايكل جاكسون.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان 2022، وهو “مشوار”، الذي تشاركه بطولته الفنانة دينا الشربيني، ومن إخراج محمد ياسين، ومن تأليف محمد فريد.

    المزيد من منوعات

    نهر بو الإيطالي
    انحسار نهر إيطالي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل منذ الحرب العالمية الثانية.. (صورة)!
    التجويف الأرضي العملاق في تشيلي
    بات مرعباً.. اتساع هائل لتجويف أرضي ظهر في تشيلي قبل أيام
    إرلينج هالاند
    في الظهور الأول.. هالاند يسجل هدفي فوز سيتي على وست هام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي