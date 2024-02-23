فيديو.. محمود عامر يبكي ويعتذر لأولاده بعد زواجه

لم يتمالك الفنان محمود عامر دموعه وهو يتحدث عن أولاده ويوجه رسائل لهم، طالباً منهم ألا ينزعجوا منه بسبب ما حدث في الفترة الأخيرة عقب زواجه من فتاة تصغره بفارق كبير في العمر.

وخلال أول ظهور تلفزيوني بعد نحو 10 أيام من زفافه، بكى الفنان عند حديثه عن زفافه وموقف أولاده، موجهاً رسالة لهم طالباً منهم ألا ينزعجوا منه بسبب حدث في الفترة الأخيرة عقب زواجه.

وقال الفنان المصري، في رسالته لأولاده: “متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم بس أنتوا أقرب ناس وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه أوعوا تنسوني”.

وأضاف عامر متأثراً وهو يوجه رسالة لابنه: “أقول لإبراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما نجم جميل أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة”.

ثم وجه عامر رسالة أخرى لابنته، قائلاً: “بنوتي بنت عمري أميرة ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا”.

وتصدر محمود عامر التريند خلال الأيام الماضية بعد زواجه وهو في عمر 68 عاما من فتاة تصغره يوم 10 فبراير الجاري.

يذكر أن زفاف عامر جاء بعد أشهر من انفصاله، إذ أعلن في أغسطس/آب الماضي طلاقه من الفنانة لاشينة لاشين.

وآخر أعمال محمود عامل كان مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق” الذي عرض في رمضان 2023.