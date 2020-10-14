فيديو مدهش: طفل صغير ولكن بعضلات”سوبرمان”.. كيف ذلك؟

تعتبر القوة وبناء العضلات من أبرز الأهداف التي يطمح لها الشباب خاصة بعد تخطيهم سن المراهقة، فتبدأ تجاربهم بين نوادي بناء الأجسام وبين تناول الأغية البروتينية والمكملات الغذائية، وقد يستمر البعض سنوات على هذا المنوال للوصول إلى جسم رياضي متناسق مليء بالعضلات.

وبحسب العرف الشائع، فدائماً ما ترتبط القوة والعضلات بأسماء أبطال الأفلام الهوليودية مثل “سوبرمان” و باتمان” وغيرهما، حتى أن بعض النساء بدأن في السنوات الأخيرة بحذو ذلك الطريق للحصول على جسم رشيق وعضلات مميزة.

لكن ما ستشاهدون في مقطع الفيديو أدناه،خارج عن كل المعايير السابقة، فالطفل الذي يظهر في مقطع الفيديو بات يمتلك جسماً متناسقاً مليئاً بالعضلات البارزة، كما لو انه أحد أبطال بناء الأجسام لسنوات عدة.

فالطفل الفيتنامي نويين نام، ذو الـ10 سنوات، بات حديث وسائل التواصل الإجتماعي في آسيا والعالم بعد انتشار صوره. ويبدو الفرق واضحاً بينه وبين أي طفل آخر، في العمر نفسه، وذلك يظهر من خلال عضلات البطن والأكتاف والظهر وعضلات الذراعين أيضاً.

اللافت في الموضوع أن “نويين” الذ ولدد وترعرع في قرية (ترانج بوم) الفيتنامية لا يمارس الرياضة على يد مدرب خاص، بل هو حامل لمتلازمة Myostatin-related muscle hypertrophy ويطلق عليها كذلك (متلازمة الرجل الخارق) وهي حالة نادرة تسبب فرط نمو العضلات دون مشاكل صحية.

يعيش حياة طبيعية ويحظى بشعبية في قريته ويقوم أيضاً بتحدي مصارعة الذراعين مع من هو أكبر منه سنّاً! لكن الحديث على هذه الميزة كنعمة أو نقمة كان محل نقاش على السوشيال ميديا.