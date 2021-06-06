فيديو مدهش لكلب ينقذ طفلة من الغرق!

تعتبر الكلاب من أكثر الحيوانات وفاء للبشر، حيث يمكن الاعتماد عليها في حماية أفراد العائلة خاصة الأطفال، وينتشر على الإنترنت مئات الفيديوهات لكلاب تحمي الأطفال والكبار على حد سواء.

وبينما يتم تربية بعضها لأغراض مثل الحراسة والكشف عن المخدرات والمتفجرات، فإن بعض الأشخاص يوفرون لها كل سبل العيش داخل منازلهم بدافع إنساني أو لأنهم يحبون وجودها بالقرب منهم من أجل التسلية، وفي جميع الأحوال تكون صفات الوفاء هي القاسم المشترك بينها.

ظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية أحد الكلاب وهو يقوم بإنقاذ طفلة كادت تسقط داخل المياه أثناء وقوفها على شاطئ أحد الأنهار.

وتقول الشبكة الصينية إن الفتاة كانت تلعب بالقرب من الشاطئ، لكنها اقتربت منه حتى أصبحت على حافة المياه، وهو ما جعل الكلب يتحرك نحوها بسرعة كبيرة لينقذها من الغرق.

ويظهر الفيديو قيام الكلب بسحب الطفلة من ثيابها إلى الخلف حتى أبعدها عن المياه قبل أن يذهب لشاطئ النهر، ويلتقط لعبة طافية على سطح الماء كانت الطفلة تحاول الوصول إليها.

فتاة تلعب بجانب النهر تتعرض للـ"خطر".. وكلبها ينقذها! كانت فتاة صغيرة تلعب بجوار النهر، وعندما رأى كلبها أنها تقترب أكثر فأكثر من النهر، سحبها بسرعة إلى الضفة بفمه حتى لا تسقط في الماء. pic.twitter.com/IaLNhGCU27 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) June 5, 2021