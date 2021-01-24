برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

فيديو مدهش … هكذا يتم إنتاج الحرير بواسطة دودة القز

منذ 9 ساعات
دودة القز

دودة القز

A A A
طباعة المقال

تعتمد صناعة الحرير على الألياف التي تنتجها دودة القز لبناء ما يعرف بـ “الشرنقة”، حيث تعيش يرقات تلك الحشرة بداخلها إلى أن يتم التقاطها ومعالجتها في عدة خطوات لإنتاج أجود أنواع الأقمشة.

ويتم بناء تلك الشرنقات من إفرازات خاصة تنتجها دودة القز، التي كان أول معرفتها في الصين منذ قديم الزمان، قبل أن تنتشر إلى العديد من دول العالم.

ويرصد مقطع فيديو متداول على “تويتر” مراحل بناء الشرنقة الخاصة بدودة القز، الذي يستمر فترات طويلة إلى أن تكتمل بألياف يتم إنتاجها من غدد خاصة في مقدمة دودة القز.

وتعرف الألياف التي تنتجها دودة القز بـ “ألياف الفبروين البروتينية” التي يتم نسجها في مرحلة لاحقة لإنتاج الحرير الذي يعد من أفضل الأقمشة المستخدمة في صناعة الملابس.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

فورمولا 1
بالفيديو: إليكم سيارة طيران للفورمولا 1
ماري ترامب
للتخلص من إرثه … ابنة شقيق ترامب تسعى لتغيير اسم عائلتها
محمد رمضان
صدور حكم قضائي بحق محمد رمضان … هل تم منعه من التمثيل؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وكالة ناسا
طفل يحيّر علماء ناسا بسؤال بسيط
جيجي حديد
اسم مولودة جيجي حديد يفجر جدلا واسعا … لا معنى له ولا أصل
مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في فصل الشتاء
كورونا
بارقة أمل جديدة لمواجهة كورونا ومنع تكاثره