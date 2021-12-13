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فيديو.. مدير أعمال أحلام يتغزل بها والفنانة "تحذره"

13 - ديسمبر - 2021
أحلام الشامسي

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

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نشرت الفنانة الإماراتية، أحلام، على حسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو جديدا لها وهي ترتدي الحجاب برفقة مدير أعمالها، نايف اليوسف، الذي غازلها لذلك، عقب عودتها من حفل في الرياض .

وأظهر مقطع الفيديو الفنانة أحلام تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وهي تتحدث إلى مدير أعمالها، نايف، حيث ردت حول إبداعها في الحفل الغنائي الذي أقامته في الرياض بالقول: “نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنيت من قلبي .. لأن صدق الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنيت لها من أقصى قلبي”.

في حين قاطع نايف حديث الفنانة أحلام، وقال لها مغازلا: “طالعة تهبلين بالحجاب!”، لتعلق عليه ممازحة: “نايف ترى مبارك يسمعك (في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري) .. مبارك شوف نايف ويش يقول .. عندكياه عندكياه”، إذ أرفقت الفيديو بإشارة لحساب زوجها قائلة: “لو مبارك سمع نايف يا ويله”، مع إشارات وجوه ضاحكة.

وأضافت أحلام : “الحفل الجاي بيكون في 23 ديسمبر الحالي في رياض العز ..قولتلكم أنا بنت زايد”.

 

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