فيديو مذهل.. لن تصدق كيف تبدو الحركة في أزحم تقاطع مُشاة في العالم!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أصاب الجميع بالذهول لطريقة تصرف المارة عند أزحم تقاطع مُشاة في العالم.

وظهر المقطع بمدة 20 ثانية فقط، وهو في الحقيقة تبلغ مدته ربع ساعة، ولكن تم التقاطه بطريقة الفاصل الزمني ومن ثم تم اختصاره، وبدا وضاحاً ورائعاً كيف يتصرف المارة خلال الـ 15 دقيقة عند ممر شيبويا الشهير في العاصمة اليابانية طوكيو.

فرغم العدد الهائل من المارة الذي يتجمعون ويعبرون خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أن طريقة تجمعهم وسيرهم كانت مذهلة، وفق ما أظهرت لقطات الفيديو المُسرعة.

يشار إلى أن “حي شيبويا” هو أحد أحياء طوكيو ال 23. تعتبر من أهم مراكز الأعمال في طوكيو، وضم محطة شيبويا التي تعتبر واحدة من أكبر محطات القطارات في طوكيو. كما تعرف المدينة بشهرتها في مجال آخر الموضات وخاصة بين الشباب، وتكون نشيطة على الغالب في الفترة المسائية.

ويشهد تقاطع الطرق المزدحم والذي يقع خارج محطة شيبويا من جهة مخرج هاتشيكو حركة نشطة ليلا ونهارا من قبل السياح الأجانب والشباب، ويصنف على أنه أحد أكثر معابر المشاة ازدحاما في العالم، حيث يعبره ما يصل إلى 500 ألف شخص يوميا وما يصل إلى 3 آلاف شخص دفعة واحدة.

وفي حين أن مثل هذه المعابر غير شائعة نسبيا، يمكن العثور على أنواع مماثلة تسمح للمشاة بالعبور في جميع الاتجاهات مرة واحدة في بعض المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم.

حتى تقاطع الطريق بشكل قطري في سيرك أكسفورد في لندن مستوحى من التقاطع في شيبويا، وفي حين أن مناطق المشاة مثل تايمز سكوير في نيويورك والشانزليزيه في باريس تحظى بشهرة عالمية، إلا أنه من المذهل أن تقاطع الطريق المزدحم في شيبويا يتمتع بالشهرة تلك لأنه يمثل تجسيدا حديثا للفكرة القديمة ’’توبوس‘‘ أو المكان.

The famous Shibuya crossing, Tokyo, Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/71X2rYBeyl — Domenico (@AvatarDomy) November 25, 2022