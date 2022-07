فيديو مذهل: ما حقيقة تحول امرأة لنصف عنزة بعدما خانت زوجها؟

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مريب مصور في تنزانيا على مواقع التواصل، أظهر امرأة برجلي عنزة وذيل.t

كما بين الفيديو مجموعة من النسوة في إحدى القرى التنزانية يتجمهرن حول فتاة بدا عليها التعب والاكتئاب.

أما سبب هذا التجمع الغريب فمواساتها بعد ظهور رجلي عنزة وذيل لها.

وأضحت التعليقات المرافقة للمقطع أن الفتاة تحولت إلى نصف عنزة بعدما قامت بخيانة زوجية، وفق الرواية.

ورغم أن القصة غير حقيقية إلا أن المقطع انتشر بشكل واسع بسبب تصديق نساء القرية للحادثة، وحصد مشاهدات وتعليقات عدة اتسم غالبيتها بالسخرية.

يشار إلى أن إشاعات مماثلة مثل تحول رجل إلى بقرة في زيمبابوي، تنتشر بكثرة في عدد من الدول الإفريقية، ولاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن هذه المقاطع مزيفة وغير حقيقية.

Woman turns into a half horse after sleeping with a married man #ASUU, Osibanjo, Emi lokan, Labour Party, Jagaban, Mc Oluomo, Tinubu pic.twitter.com/XXqcn3Y4FR

— STUDENTCONNECT (@studentc0nnect_) June 8, 2022