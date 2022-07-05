الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مذهل: ما حقيقة تحول امرأة لنصف عنزة بعدما خانت زوجها؟

منذ 42 دقيقة
نصف عنزة

نصف عنزة

A A A
طباعة المقال

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مريب مصور في تنزانيا على مواقع التواصل، أظهر امرأة برجلي عنزة وذيل.t

كما بين الفيديو مجموعة من النسوة في إحدى القرى التنزانية يتجمهرن حول فتاة بدا عليها التعب والاكتئاب.

أما سبب هذا التجمع الغريب فمواساتها بعد ظهور رجلي عنزة وذيل لها.

وأضحت التعليقات المرافقة للمقطع أن الفتاة تحولت إلى نصف عنزة بعدما قامت بخيانة زوجية، وفق الرواية.

ورغم أن القصة غير حقيقية إلا أن المقطع انتشر بشكل واسع بسبب تصديق نساء القرية للحادثة، وحصد مشاهدات وتعليقات عدة اتسم غالبيتها بالسخرية.

يشار إلى أن إشاعات مماثلة مثل تحول رجل إلى بقرة في زيمبابوي، تنتشر بكثرة في عدد من الدول الإفريقية، ولاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن هذه المقاطع مزيفة وغير حقيقية.

    المزيد من منوعات

    بيكيه وشاكيرا
    طلاق بيكيه وشاكيرا.. معركة جديدة بينهما
    كريستيانو رونالدو
    رونالدو يقرر بيع احدى طائراته الفاخرة.. ما السبب؟
    التلوين للكبار
    علاج عن طريق التلوين؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة