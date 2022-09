فيديو.. مذيعة تضطر لابتلاع ذبابة على الهواء أثناء نشرة الأخبار

يتعرض المذيعون والمذيعات للعديد من المواقف المحرجة في بعض الأحيان، اضطرت المذيعة بالتلفزيون الكندي فرح ناصر إلى ابتلاع ذبابة على الهواء مباشرة خلال تقديم نشرة الأخبار في موقف وصفته بأنه “مقزز”.

وظهرت فرح على شاشة (غلوبال نيوز كندا) خلال متابعة تطورات الوضع في باكستان عقب الفيضانات المدمرة، إلا أنها توقفت فجأة بضع ثوانٍ ثم تابعت عملها باحترافية عالية.

وكتبت فرح لاحقًا على تويتر “أعتقد أننا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام، ابتلعت ذبابة على الهواء”.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022