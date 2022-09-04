فيديو.. مذيعة تضطر لابتلاع ذبابة على الهواء أثناء نشرة الأخبار

يتعرض المذيعون والمذيعات للعديد من المواقف المحرجة في بعض الأحيان، اضطرت المذيعة بالتلفزيون الكندي فرح ناصر إلى ابتلاع ذبابة على الهواء مباشرة خلال تقديم نشرة الأخبار في موقف وصفته بأنه “مقزز”.

وظهرت فرح على شاشة (غلوبال نيوز كندا) خلال متابعة تطورات الوضع في باكستان عقب الفيضانات المدمرة، إلا أنها توقفت فجأة بضع ثوانٍ ثم تابعت عملها باحترافية عالية.

وكتبت فرح لاحقًا على تويتر “أعتقد أننا بحاجة إلى الضحك هذه الأيام، ابتلعت ذبابة على الهواء”.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today. (Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed — Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

وتلقت فرح دعمًا كبيرًا من الجمهور، وعند سؤالها عن مصير الذبابة، أجابت “أعتقد أنها لا تزال بداخلي”.

وقالت فرح في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) إنها واصلت قراءة الأخبار على الرغم من شعورها بأن الحشرة كانت “ترفرف” في مؤخرة حلقها.

ووصفت فرح الموقف بأنه “مقزز للغاية” إلا أنه حدث بسرعة كبيرة حيث كان من الصعب ملاحظة ذلك.

وتُعد فرح ناصر أحد أكثر الوجوه شهرة في مدينة تورنتو الكندية في مجال العمل الإخباري، ونالت جوائز عدة عن تغطيتها المتميزة للعديد من الأحداث على مدار عقدين كاملين.

وتخرجت فرح في برنامج الفنون الإذاعية والتلفزيونية بجامعة تورنتو متروبوليتان، كما التحقت بجامعة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن.

وتعيش فرح في تورنتو مع زوجها وطفليها، ولديها شغف بالسفر حيث اصطحبت أسرتها الصغيرة إلى مناطق عدة في كندا وعبر آسيا وأوربا.