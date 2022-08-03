فيديو مرعب.. أبشع سجون العالم وأكثرها دموية وعنفًا!

ولو كنت من أعتى المساجين وأكثرهم قوة وسطوة، لن تستطيع البقاء في هذه السجون لمدة يوم واح، حالات قتل بشعة وبتر أعضاء وتجارب طبية لأمراض خطرة وعنف لا محدود.

تعرف على أبشع سجون العالم وأكثرها دموية وعنفًا:

سجن كامب الثاني وعشرون في كوريا الشمالية، أكثر السجون ظلمًا في العالم، ويشكل البقعة المرعبة لسكان كوريا الشمالية كافة، به ما يزيد عن ستين ألف سجين تم تأسيسه عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين، يتعرض فيه السجناء لأبشع أنواع التجارب التجارب العلمية الخاصة بالأمراض الخطرة.

سجن كارانديرو في البرازيل، وبلغة أخرى يُسمى “سجن الإيدز” وذلك بسبب تفشي أخطر الأمراض في العالم بين مساجينه، حيث يقوم المساجين المصابين بالإيدز باغتصاب المساجين غير المصابين كوسيلة انتقام من إدارة السجن التي تستخدم أقسى وسائل العنف في التعامل معهم

سجن ديار بكر التركي، لن تتخيل حجم العنف الذي يحدث بحق المساجين هناك، وفي إحدى الحوادث التي يذكرها التاريخ لهذا السجن أن الحراس غضبوا من سلوك السجناء فقاموا بجمعهم في مكان واحد وانهالوا عليهم بالهراوات والصعق الكهربائي ومضخات المياه حتى مات خمس وعشرون سجين منهم تحت أثر التعذيب.