فيديو مرعب … انفجار نيزك في البرازيل يثير ذعر السكان

فوجئ سكان ولايتي ولايتي “ريو غراندي دو سول” و”سانتا كاتارينا”، البرازيليتين، بانفجار نيزك في السماء أحذث شعلة ملتهبة كبيرة، وأثارت الذعر والخوف بين المواطنين.

وسجلت مراصد “هيلر” و”جونغ” الفضائية اقتراب ثمانية نيازك كبيرة الحجم من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، إلا أن انفجار أحدها فوق البرازيل سبب رعبا لدى بعض السكان.

واخترق النيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 37841.5 ميلا في الساعة، وانفجر على ارتفاع 13.7 ميلًا فوق مدينتي “فاكاريا” و”ريو غراندي دو سول”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية، كارلوس فرناندو يونغ: “إن النيزك دخل الغلاف الجوي على ارتفاع 64 ميلا واستمر لمدة 1.05 ثانية قبل أن ينفجر على ارتفاع 58.7 ميلاً فوق سطح الأرض”.

وأضاف يونغ: “مع سقوط هذا النيزك الضخم، ثبت أن أكبر عدد من النيازك الضخمة قد اقتربت من الأرض هذا العام”.

وسجل انفجار النيزك شدة سطوع قدرها -7 درجات، ويعتبر الرقم 0 هو النقطة المرجعية المحددة لقياس سطوع النيازك أثناء انفجارها، وإن الرقم السلبي يعادل سطوعًا أكبر للنيزك.

وسجلت المراصد انفجار النيزك ولمعانه في السماء بشكل كبير وملفت، بتاريخ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع وهج مضيء في السماء.

Um meteoro explodiu sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai nesta madrugada. Fenômeno, que ocorreu às 2h31, foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara. Teve uma duração de 1,05 segundos. O bólido tinha uma magnitude de -7. pic.twitter.com/iBoZorYSZy

— Yasmin Luz (@yasmin_luz) November 23, 2020