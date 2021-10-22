فيديو “مرعب”.. ثعبان عملاق يصدم الباحثين بحجمه الهائل!

أظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة التعامل مع ثعبان ضخم، من الأرض وحمله بواسطة رافعة.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية إن عمالا عثروا بشكل مفاجئ على الثعبان الضخم الذي ي في جزء من غابة دومينيكا.

في الفيديو، يمكن سماع أحدهم يقول “يا إلهي ما هذا”.

وأوضحت الصحيفة أن الثعبان كان على قيد الحياة لحظة رفعه من الأرض بواسطة الرافعة، موضحة أنه من غير المعروف ماذا حدث له بعد ذلك.

ويظهر في الفيديو الثعبان الضخم الذي يتخطى طوله تقريبا 6 أمتار، بينما قد يصل وزنه إلى أكثر من 100 كيلو غرام.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في الصفحات والمواقع الاجتماعية، حيث أعرب مشاهدون عن دهشتهم من حجم الثعبان والطريقة التي تم رفعه بها.

وقال أحدهم: “هذا الثعبان يبدو أنه حطم بعض الأرقام القياسية العالمية”، فيما ذكر آخر “في الواقع، هذا الشيء ضخم جدا”.

وتعرف “دومينيكا” بأنها دولة جزيرة والبلد بلا حدود في منطقة البحر الكاريبي وتقع في أقصى الجزء الشمالي من جزر ويندوارد. تبلغ مساحة البلاد 750 كم2 (289.5 ميل مربع). العاصمة هي روسو.

وتغطي الغابات المطيرة قسماً كبيراً من الجزيرة كما تمتلك دومينيكا ثاني أكبر بحيرة مياه حارة في العالم. يوجد في دومينيكا العديد من الشلالات والينابيع والأنهار. ت

حيث متلك منطقة كاليبيشي في شمال شرق البلاد شواطئ رملية. يمكن العثور أيضاً على بعض النباتات والحيوانات التي يعتقد أنها انقرضت من الجزر المحيطة في غابات دومينيكا. تجذب الطبيعة البركانية للجزيرة الغواصين. يوجد في الجزيرة العديد من المناطق المحمية، بما في ذلك حديقة كابريتس الوطنية، فضلا عن 365 نهراً.

ويقال انه عندما طلب ممولو مشروع كريستوفر كولومبوس الملكيون وصفاً لهذه الجزيرة في العالم الجديد، أنه أخذ قطعة من الورق وجعدها في قبضته ثم القى بها على الطاولة. أوضح كولومبوس أن هكذا تبدو دومينيكا، مغطاة تماما بالجبال مع بقعة صغيرة منبسطة.