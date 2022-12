فيديو مرعب.. ذئب يختطف فتاة صغيرة من سيارة والدها في كاليفورنيا!

عاش والد أمريكي وابنته الصغيرة “أريا” ذات العامين لحظات من الرعب الحقيقي، أثناء عودتهم من الحضانة إلى منزلهم في ولاية كاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة انقضاض ذئب صغير كان قريباً من سيارة الأب، ليقوم باختطاف الفتاة الصغيرة من السيارة، في لحظة انشغال من والدها بإنزال أغراض من السيارة.

وتظهر اللقطات كيف تمكن الذئب من عض الفتاة الصغيرة “أريا” وسحبها لأمتار بعيداً عن السيارة وهي تصرخ، إلا أن انتباه الأب في الوقت المناسب أنقذ الموقف.

وعلى الفور تحرك الأب بشكل سريع وتمكن ومن إبعاد الذئب عن الفتاة، ورغم محاولات الذئب إيجاد فرصة للانقضاض مرة أخرى، إلا أن الأب رماه بأداة كانت بيده، كانت كفيلة بدفعه للهرب ومغادرة المكان.

وعلى الفور تم النقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لتلافي آثار عضة الذئب.

Daycare pickup took a dangerous turn after a coyote pounced on a two-year-old girl outside her house in the US.

Ariya was getting out of the car when a coyote grabbed her and attempted to drag her away.

The toddler has had to have multiple rabies shots since the attack. #9News pic.twitter.com/NpfYtKWaiH

— 9News Sydney (@9NewsSyd) December 5, 2022