الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو مرعب.. ذئب يختطف فتاة صغيرة من سيارة والدها في كاليفورنيا!

منذ دقيقة واحدة
لحظة محاولة الذب اختطاف الفتاة

لحظة محاولة الذب اختطاف الفتاة

A A A
طباعة المقال

عاش والد أمريكي وابنته الصغيرة “أريا” ذات العامين لحظات من الرعب الحقيقي، أثناء عودتهم من الحضانة إلى منزلهم في ولاية كاليفورنيا.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة انقضاض ذئب صغير كان قريباً من سيارة الأب، ليقوم باختطاف الفتاة الصغيرة من السيارة، في لحظة انشغال من والدها بإنزال أغراض من السيارة.

وتظهر اللقطات كيف تمكن الذئب من عض الفتاة الصغيرة “أريا” وسحبها لأمتار بعيداً عن السيارة وهي تصرخ، إلا أن انتباه الأب في الوقت المناسب أنقذ الموقف.

وعلى الفور تحرك الأب بشكل سريع وتمكن ومن إبعاد الذئب عن الفتاة، ورغم محاولات الذئب إيجاد فرصة للانقضاض مرة أخرى، إلا أن الأب رماه بأداة كانت بيده، كانت كفيلة بدفعه للهرب ومغادرة المكان.

وعلى الفور تم النقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لتلافي آثار عضة الذئب.

 

    المزيد من منوعات

    كأس آسيا
    بعد انسحاب الهند.. السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027
    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
    المنافسة تشتد في نهائيات كأس العالم بين الفرق المتنافسة
    كأس العالم قطر ٢٢
    إليكم جدول مباريات كأس العالم 2022

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
    وئام وهاب: لا أرى إلّا هذه الشخصية في رئاسة الجمهورية!
    البطريرك الراعي
    الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!