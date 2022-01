فيديو “مرعب”.. شاب يرمي بامرأة أمام عجلات القطار في بلجيكا

ألقت سلطات الأمن في بلجيكا القبض على شاب، قام بدفع امرأة عمدا على القضبان في محطة مترو روجير في بروكسل في حوالي الساعة 19:45 مساء أمس الجمعة.

أكدت شركة النقل العام في بروكسل STIB ، التي تشغل المترو في العاصمة ، أنه تم دفع المرأة على القضبان بينما كان المترو يسير في المحطة ، لكن المارة ساعدوها بسرعة على الخروج من القضبان.

قال جاي سابلون ، المتحدث باسم STIB ، لصحيفة بروكسل تايمز: “كان رد فعل السائق جيدًا للغاية ولكنه في حالة صدمة شديدة ، مثل الضحية”.

وبحسب مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، فقد رأى سائق قطار المترو الامرأة وهي تقع على القضبان، فتوقف في الوقت المناسب عن طريق سحب فرامل الطوارئ.

يُظهر مقطع الفيديو أن الجاني، يمشي ذهابًا وإيابًا على المنصة ثم يدفع المرأة في الخلف على القضبان، بينما قام أشخاص آخرون يقفون على المنصة بمساعدة المرأة على الخروج من القضبان والعودة إلى المنصة.

تم استدعاء الشرطة وخدمات الطوارئ على الفور إلى مكان الحادث. تم نقل الضحية وسائق المترو إلى المستشفى ، وبعد تلقي الرعاية اللازمة ، سُمح لكليهما بالعودة إلى المنزل.

أدى الحادث إلى مقاطعة حركة المترو بين محطتي إليزابيث وآرتس لوي حتى الساعة 20:15.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل صباح السبت أن الجاني هرب على الفور بعد دفع المرأة ، لكنه اعتقل منذ ذلك الحين.

وقالت المتحدثة سارة دورانت: “بفضل توزيع صور المشتبه به داخل دوائر الشرطة، تم اعتراضه بعد بضع دقائق بينما كان في محطة مترو دي بروكير”.

استجوب قاضي التحقيق المشتبه به ووُضع قيد الاعتقال بتهمة الشروع في القتل. عين قاضي التحقيق خبيرًا نفسيًا للتحقق من حالة المشتبه به.

في غضون ذلك، لا يزال التحقيق في الحادث مستمرا لتحديد الظروف الدقيقة للأحداث ودوافع المشتبه به.

