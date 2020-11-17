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فيديو مرعب لإعصار إيوتا

منذ 15 دقيقة
إعصار إيوتا

إعصار إيوتا

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ضرب الإعصار إيوتا جزيرة “سان أندريس” الكولومبية مصحوباً بأمواج قوية أصابت السكان بالذعر من شدة الأمواج التي خرجت إلى اليابسة.

وأظهرت لقطات مصوَّرة عرضتها شبكة ABC News الأمريكية الأمواج هائلة وهي تخرج إلى اليابسة، فيما يصرخ السكان الذين أصيبوا بالذعر في جزيرة سان أندريس قبالة ساحل نيكاراجوا.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قال إن الإعصار إيوتا وهو إعصار من الفئة الرابعة وصل إلى اليابسة على امتداد الساحل الشرقي لنيكاراجوا.

وأضاف المركز أن الإعصار يقع على بعد 45 كيلومترا إلى الجنوب من بويرتو كابيزاس في نيكاراجوا ويحمل رياحا تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترا في الساعة.

وكان الإعصار يتجه غربًا فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه حدود نيكاراجوا وهندوراس، ووصلت أقصى سرعة للرياح المرافقة له لحدود 155 كم في الساعة.

ويعتقد الخبراء أن قوة الإعصار من الممكن أن تنخفض إلى الدرجة الرابعة بعد وصوله إلى اليابسة، في أمريكا الوسطى، الثلاثاء.

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