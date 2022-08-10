فيديو "مرعب".. هكذا يتم زواج الأرواح الميتة في الصين!!

طقوس وأعراف زواج الأرواح في الصين انحدرت منذ أكثر من ثلاث آلاف عام

تعتبر الأسر في الأرياف الصينية أن الحظ السيء سيرافق الرجل العازب الميت في حياة ما بعد الموت دون وجود امرأة ترافقه، ويعتقدون أن “زواج الأرواح”، هو إحدى الوسائل لمنع روحه من البقاء معذبة.

والكثير من الصينيين يفنون أموالهم على طقوس أخرى خلال احتفال يسمى اكتساح القبور السنوي يُقام في شهر أبريل من كل عام ، وهو احتفال زراعي في أساسه لكنه يعنى كذلك بزيارة القبور والتقرب من الموتى، يطلق عليه أيضًا اسم “يوم السلف”، ويقدم فيه الطعام للموتى ويحرقون الأوراق النقدية الذهبية القديمة فوق قبورهم .

وفي حال صَعُبَ الحصول على جثة امرأة بسبب ثمنها أو غير ذلك، فإن العائلة تلجأ إلى دفن العازب الميت مع تمثال فضي لزوجة افتراضية أو حتى قالب طيني لامرأة وتستخدم البازيلاء بدل العيون .

ويعتبر زواج الأرواح حلاً مجديًا من وجهة نظرهم لضمان انتساب النساء غير المتزوجات لخط ذرية النسب حيث يمكن رعايتهن بشكل مناسب بعد الموت .