فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!

أصيب متابعو مدون طعام صيني مشهور يدعى غان والمعروف على وسائل التواصل باسم “Fatty Goes To Africa”، بالصدمة والرعب لدى تعرضه لعملية قتل خلال بثه المباشر من سوق في العاصمة النيبالية كاتماندو، وفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل”.

وبحسب الصحيفة فقد تعرض الشاب الصيني غان والبالغ من العمر 20 عاماً للهجوم من قبل مدون منافس في المدينة في 4 ديسمبر.

كان غان يبث على الهواء مباشرة من سوق الطعام المزدحم ويتحدث إلى أصدقائه عندما تعرض للطعن في وضح النهار.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن المشتبه به يدعى “فنغ زينكونغ”، صيني يبلغ من العمر 37 عامًا يعيش في نيبال ويُعتقد أنه يحمل ضغينة ضد مدون الطعام المنافس له.

يظهر مقطع فيديو صادم أن غان يتحدث إلى الكاميرا أثناء سيره في الشارع عندما تعرض للهجوم من الخلف.

يبدو أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم بينما تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، ولكن لا يزال من الممكن سماع صراخه الثاقب.

استخدم غان منصته للتواصل الاجتماعي لتقديم طعام وثقافة الدول الأجنبية للمتابعين ولديه ما يقرب من خمسة ملايين معجب في الصين.

لقد جذب الكثير من الناس لمشاهدته من خلال مشاركة حياته اليومية في إفريقيا.

وتعرض غان للطعن في صدره وبطنه في منتصف الشارع وتوفي في وقت لاحق من تلك الليلة بعد فشل جهود الإنقاذ.

في يوم الهجوم ، أجرى غان بثًا مباشرًا كالعادة برفقة صديقين، وبينما كانت المجموعة تمشي وتتحدث وتضحك، كان هناك صراخ أمام الكاميرا، تبعه تعرض غان للطعن وإصابته بجروح خطيرة.

أدى الاهتزاز العنيف والصراخ العالي إلى قطع البث، وفجأة تحولت الشاشة إلى اللون الأسود.

ونُقل غان في وقت لاحق إلى المستشفى لكنه أُعلن عن وفاته.

وبحسب ما ورد أيضاً، طعن فنغ أيضًا أحد أصدقاء غا ، الذي أصيب بجروح متعددة وتم إرساله أيضًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبحسب ما ورد اقتيد المشتبه به إلى حجز الشرطة.