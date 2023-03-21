فيديو.. مشجعون يحاصرون ميسي في مطعم بالأرجنتين

رصدت عدسات الكاميرا جماهير غفيرة وهي تحاصر مطعما في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تواجد بداخله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعاد ميسي إلى منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام بنما وكوراساو خلال الأجندة الدولية الجارية.

The scenes in Argentina outside a restaurant where Messi was having dinner at 🇦🇷 pic.twitter.com/Hlb2q0I59Q — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 21, 2023

ويبدو أن خبر وجود النجم الأرجنتيني داخل المطعم قد تسرب، حيث تواجد مئات المشجعين الذين حاصروا المطعم على الفور.

وهتف المشجعون لبطل العالم وطالبوه بالنظر إليهم من شرفة المطعم، حيث رفضوا الانصراف.

ومع تدخل الأمن لإخراج ميسي من المطعم، ظهر النجم الأرجنتيني سعيدا للغاية على الرغم من الزحام الشديد الذي تسبب في تأخير دخوله سيارته الخاصة.

الأسطورة ميسي سعيد 😁❤️ pic.twitter.com/ZGSJ5M4o01 — Messi Xtra (@M30Xtra) March 21, 2023

وبات ميسي بطلا قوميا فعليا في الأرجنتين حينما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

وكان نجم باريس سان جيرمان هو أبرز لاعبي بلاده في البطولة التي تغلب خلالها منتخب التانغو في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.

ورغم ذلك، لا يمر ميسي بأفضل فتراته مع ناديه باريس سان جيرمان، حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا ثم خسر في الدوري المحلي أمام رين.

🤯🇦🇷 It is an understatement to say the people of Argentina love Lionel Messi… pic.twitter.com/VH7nepPfaI — EuroFoot (@eurofootcom) March 21, 2023

وقوبل ميسي ببعض صافرات الاستهجان من الجماهير قبل مباراة رين الأخيرة في الدوري الفرنسي، ما دفعه لمغادرة الملعب بعد انتهاء المباراة مباشرة وعدم توجيه التحية لجماهير بارك دو برينس.

ومن المتوقع أن تحتفل الجماهير الأرجنتينية مجددا بكأس العالم قبل مباراة بنما الودية القادمة.