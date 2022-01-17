فيديو.. مشهد مخيف لشاب يتدلى من حافة بركان بيد واحدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مثيرا لقيام رجل عربي بالدخول إلى فوهة بركان، حيث وصل إلى حافته الخطيرة وتدلى منها، في مشهد مخيف.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قيام شاب يمني من محافظة إب بالنزول إلى أعماق فوهة بركان دمت.

ووصل المغامر اليمني، على الرغم من أصوات التحذيرات تارة والتشجيع تارة أخرى، إلى الحافة الخطيرة جدا لفوهة البركان، والتي يشاهد أنها حافة حادة يقع في أسفلها جرف عميق جدا يتجه إلى قعر الفوهة مباشرة.

شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت..

يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها

مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية..

لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة pic.twitter.com/C3T5a2n8sN — مختار الفقيه (@Mokhtaralfaqeeh) January 13, 2022

ويظهر المشهد حالة خوف أصدقاء الشاب من سقوطه، حيث قام الأخير بهذه الخطوة، بعد تحدي وتشجيع البعض له، حيث أثبت أنه يملك القوة الجسدية ليس للتسلق فحسب، بل للتدلي وإرسال التحيات مع ابتسامة عريضة ممسكا بيد واحدة فقط بصخرة متطرفة.

ويلاحظ أن الرجل قام بتنفيذ هذه المغامرة من دون أي أدوات سلامة أو أمان (كحبل أمان يربط بالجسم للمنع من السقوط في حال التعثر)، وهو ما يدل على أنه يملك خبرة كبيرة في المنطقة وطبيعتها الصخرية والخغرافية بالإضافة إلى بنيته الجسدية القوية.