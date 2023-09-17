الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023 |
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فيديو.. مصوّر يفقد توازنه بعد تسديدة "طائشة" من رونالدو

منذ 15 ثانية
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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وثّق أحد المشجعين لقطة تُظهر تسديدة قوية لنجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وهي تصدم رأس أحد المصورين، الذي ترنّح وكاد يفقد توازنه من قوة الضربة.

وتألق رونالدو خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفًا بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لمصلحة النصر.

وأثناء المباراة، نفذ رونالدو ركلة حرة، أخطأت المرمى، لكنّها ارتطمت بقوة في رأس المسؤول عن التصوير على الرافعة خلف المرمى.

ويظهر في الفيديو، المصور وهو يترنح قليلًا قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع نحوه عدد من العاملين في الملعب.

ووثّق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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