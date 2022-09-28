فيديو.. مغامرة خطيرة فوق بركان نشط للدخول بموسوعة غينيس

شاركت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مقطع فيديو، يظهر زوجًا من المتهورين يحطمون الرقم القياسي لأطول مشي على حبل مشدود فوق بركان نشط.

وحصل رافاييل بريدي من البرازيل وألكسندر شولز على موسوعة غينيس لأطول مسيرة على الحبل المشدود فوق بركان نشط “معتمد من ISA” عندما ساروا 856 قدمًا عبر خط معلق 137 قدمًا فوق فوهة بركان جبل ياسور، وهو بركان طبقي في جزيرة تانا في فانواتو.

ويحمل بريدي أيضًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأعلى مسيرة على الحبل المشدود بعد أن سار 59 قدمًا معلقًا بين منطقتين من الهواء الساخن على ارتفاع 6236 قدمًا فوق برايا غراندي في سانتا كاتارينا بالبرازيل.

وتعد موسوعة “غينيس”، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.

وتحتوي موسوعة “غينيس” على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص، فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.

وبحسب موقع شركة “غينيس” للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006 احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.