فيديو.. مغنية روسية تتعرض لحادث مروع على المسرح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغنية روسية تعرضت لحادث خلال حفل أقيم في إقليم كراسنودار عندما سقطت من على المسرح وكسرت قدمها.

وخلال حفل استقبال المحافظ، وأثناء تأدية الفنانة أنستاسيا فيشنيوفسكايا لعرض غنائي، اقتربت من حافة المسرح ولم تتمكن من الحفاظ على توازنها فهوت من على مسافة عدة أمتار وسقطت باتجاه الأوركسترا.

ورغم أنها قد تعرّضت لكسر في القدم إلا أنها تابعت الغناء حتى النهاية، حسب ما نقل الإعلام الروسي. وتم نقل الفنانة إلى المستشفى بعد الأداء، وخضعت لعملية جراحية.