الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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فيديو.. مقلب صلاة الميت على رجل حي يثير ضجة في مواقع التواصل

منذ ساعة واحدة
صلاة- تعبيرية

صلاة- تعبيرية

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انتشر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا كبيرا بين المتابعين، حيث يصور مقلبا قام به عدد من الأشخاص على رجل نائم، بينما هم يقومون بأداء صلاة الميت وراءه.

ويظهر في الفيديو رجل نائم على الأرض، ويقف خلفه عدد من الرجال وهم يقيمون عليه صلاة الميت، إلا أن الرجل استفاق وهو في حالة من الذعر، فيما يقوم بالتجول في الغرفة ويصرخ قائلا: “أنا حي”، بينما الرجال مستمرون في أداء الصلاة ومن ثم يقدمون التعازي لبعضهم البعض وسط صراخ الرجل: “أنا حي!”.

وقد علقت إحدى المغردات على الفيديو، معتبرة أنه لا يثير الضحك على الإطلاق وأنه “قلة حيا وثقالة دم”.

فيما اعتبر آخر أنه غير مضحك لأنه عبارة عن مقطع تمثيلي.

وقال مغرد آخر إن “هذا المقطع فيه محاذير: استهزاء بشعائر الدين، كذب، وترويع للمسلم إن كان لا يعلم”.

 

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