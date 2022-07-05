فيديو مليء بالرّعب.. أقوام تعيش مع الشياطين وتحترف السحر الأسود!

يطلق مصطلح “الفودو” على نوع من أنواع السحر الأسود الذي يقوم أهله باستخدام الأشباح والجن لخدمتهم، حيث يقوم أتباعه بغرس دبابيس في دمى تمثل أعداءهم و يحرقوهم على أمل أن تصيبهم اللعنة.

ووفقاً لمعتقداتهم فإن الإله يتمثل في أرواح الأجداد والآباء الذين ماتوا وهذه الأرواح قادرة على مساعدتهم أو حتى معاقبتهم حسب ما يتصرفون.

وبالتالي فإن في معتقداتهم دائرة مقدسة تربط بين الأحياء وكل طقوسهم التي يمارسونها ترتبط في الأساس على إرضاء أرواح الموتى لنيل رضاهم .

وكثيرا ما تتمثل صورة الإله في ديانة الفودو في هيأة أفعوان ضخم حتى أن البعض ترجموا كلمة الأفعى على أنها (الأفعى الضخمة التي تجمع كل من لديهم إيمان) وككل الديانات الأخرى سنجد أن هناك الكهنة ذوي المرتبة الأعلى والذين يطلق عليهم ألقاب الأب والأم.

وهؤلاء الكهنة هم في الواقع خدمة الإله أو الأفعوان الكبير يعاقبون باسمه ويكافؤون باسمه.

وبينما يطلق على الإله الأكبر اسم (بون ديو) نجد أن لديهم آلاف الأرواح التي تجوب الأرض من حولهم ويطلق عليها “لوا” Lwa. وهذه ال(“لوا” Lwa. قد تتمثل في أشكال عدة ومنهال(دامبلاه) و ال(أجواه) و(أوجو) و(لجبا) وغيرها الكثير.

تنتشر ديانة الفودو في توغو و تعتبر ديانة رسمية في بينين، وقد وصلت إلى أميركا اللاتينية عبر سفن العبيد، ويعتقد أتباع ديانة الفودو أن هناك آلهة متعددين، أربعين أو أكثر، ولكل إله تخصص محدد.

ويؤمن أتباع هذه الديانة بأن لكل إله مشعوذين يختارهم للتواصل مع المؤمنين.

يشتهر عن كهنة الفودو بأنهم رجال غريبو الأطوار، يدعون إتقان طلاسم هاروت وماروت وحيازة أسرار النجوم التسع، وقراءة العيون والأكف، فضلا عن الفناجين، اتخذوا من عاصمة توغو لومي عاصمة عالمية للشعوذة.