فيديو.. منطقة يعيش الناس فيها أطول الأعمار بالعالم

يعيش الناس في بعض الدول حياة أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي المعروف، الأمر الذي يطرح سؤالا مهما حول السر في ذلك.

وقالت صحيفة صينية إنه من المتوقع أن يكون متوسط أعمار سكان هونغ كونغ أكبر من متوسط أعمار البشر في أي مكان آخر في العالم.

وتابعت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة متوسطة أعمار الناس في هونغ كونغ أبرزها الانتعاش الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة التدخين”.

وتقول الصحيفة إن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن متوسط أعمار الرجال في هونغ كونغ هو 82 عاما بيما يصل متوسط أعمار النساء إلى 88 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المعدل هو الأعلى مقارنة بأماكن أخرى مثل اليابان وسنغافورة وإيطاليا.

وتابعت: “تساهم الرفاهية الاقتصادية في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بجودة عالية وأبرزها الرعاية الصحية المتاحة بمستويات عالية للجميع”.

ويضاف إلى ذلك اتباع سكان هونغ كونغ لأساليب حياة صحية تتضمن ممارسة الرياضة بصورة دائمة خاصة في أوقات الصباح، مشيرة إلى أن مشاهدة كبار السن يمارسون الرياضة مبكرا من المشاهد المألوفة في هونغ كونغ.

Hongkongers can expect to live longer than people in any other place on Earth. A number of factors are behind this, such as the economy and social welfare to tough government measures to curb smoking. pic.twitter.com/NwDc4gN2A4 — South China Morning Post (@SCMPNews) November 7, 2021