فيديو.. ميسي يحتفل بكأس العالم في ملهى ليلي

يواصل لاعبو منتخب الأرجنتيني وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي الاحتفال بالفوز بكأس العالم.

وشوهد ميسي وهو يغني ويرقص خلال عطلة عيد الميلاد في ملهى ليلي في مدينة روساريو مسقط رأسه.

وتوجه ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه مدينة روساريو لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه، بمن في ذلك مهاجم أوروغواي لويس سواريز.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، الخميس، أن سواريز وصل على متن طائرة خاصة قادمة من مونتيفيديو برفقة شريكته صوفيا بالبي وأطفالهما.

ميسي لم ينس احتفالات التانغو في عطلة عيد الميلاد

وظهر ليونيل ميسي في مقطع فيديو وهو يغني الأغنية الناجحة “Muchachos” التي تغنيها فرقة La Mosca Tsé-Tsé، والتي كان يغينها لاعبو الأرجنتين طوال البطولة.

وذهب ميسي إلى مدينة روساريو لقضاء عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد، رفقة صديقه لويس سواريز عقب تتويج الأرجنتين بمونديال 2022.

وفي خضم هذه الأعياد واصل ميسي الاحتفال باللقب المونديالي ولم يفوت فرصة غناء أغنية “Muchachos” التي رافقت المنتخب الوطني الأرجنتيني طوال البطولة، خلال تواجده بأحد الملاهي الليلية.

[ROSARIO] Messi, Los Palmeras y el hit "Muchachos", en el cumple de 15 de su sobrina. 🥳🇦🇷🍾 pic.twitter.com/BgWSyUrnef — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 28, 2022

وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلمه الكبير وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022، وأعلن عدم اعتزاله اللعب دوليًا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.

وأقيمت بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الماضي، بمشاركة 32 منتخبا، وتوج منتخب الأرجنتين باللقب في النهاية على حساب فرنسا بركلات الترجيح، ليرفع ليونيل ميسي الكأس الثمينة لأول مرة في تاريخه.

وأحرز لمنتخب الأرجنتين في ركلات الجزاء الترجيحية كل من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وباريديس ومونتيل، وعلى الجانب الآخر، سجّل لمنتخب فرنسا في ركلات الترجيح كل من كيليان مبابي ومواني، فيما أهدر كل من كينغسلي كومان وتشواميني.