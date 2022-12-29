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فيديو "نادر" بين مارادونا وبيليه: "حلمي أن ألعب الكرة معك برأسي"

منذ 18 ثانية
بيليه ومارادونا
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بعد وفاة الملك البرازيلي بيليه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر له مع الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وفي برنامج تلفزيوني، قال مارادونا لبيليه: “”حلمي هو أن ألعب الكرة معك برأسي”.

ووسط تصفيق الجمهور، قام النجمان الراحلان وتبادلا ضرب الكرة بالرأس بينهما مرات عدة في براعة هائلة. وانتهى المقطع بعناق حار بين النجمين الراحلين.

يشار إلى أنّ مارادونا توفي بأزمة قلبية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عامًا.

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