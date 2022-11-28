فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي

بخطوة جريئة نوعاً ما قامت الفنانة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم بنشر فيديو لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيه عن خطبتها كما وعن استيائها من عدم احترام خصوصيتها، بحيث قام أحد الأشخاص بتصوير نجيم وهي وترقص في أحد الملاهي الليلية.

وفي التفاصيل انتشر منذ عدة ايام مقطع فيديو لنادين نجيم وهي ترقص مع شخص فيما تم تصوير نجيم لينتشر الفيديو كسهم النار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم التقاط فيديو لها مع هذا الشخص، ويذكر انه ومنذ عدة أشهر انتشر فيديو لها في حمام السباحة وهي ترقص مع أحد الاشخاص حيث كانت تقضي عطلتها الصيفية.

وخرجت نادين نجيم هذه المرة عن صمتها، وقامت بنشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقة قائلة: يلي عم حاول يستهبل و يصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو : هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي و ما حدا خصه و من هلىء بقلكم لعبوا غيرها و جربوا حظكم مرة اخرى . يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر و جلب اللايكات و التعليقات على حساب الناس. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس و كرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة و حتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة و بعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي ! و بتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون و برا القانون انا امرأة مطلقة حرة و بحقلي عيش و حب و اتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم !.

لتعلن نادين نجيم عن خطبتها بشكل علني ورسمي للمرة الاولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد العديد من الاشاعات التي تطالها منذ مدة.