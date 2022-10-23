فيديو.. ناشطة عراقية تبرر ظاهرة التحرش

اثارت ناشطة عراقية موجة من الانتقادات بعد تصريحاتها حول ازمة التحرش، بحيث اتهمت نور البغدادي بتبرير هذه الظاهرة فيما لم تضع اللوم الكامل على الرجل.

فقد اتهم العديد من العراقيين الناشطة بتبرير ظاهرة التحرش، في حين حملت الفتاة الضحية جزءا من المسؤولية.

وتناقل المنتقدون مقطع فيديو للشابة ظهرت فيه تقول: “إذا خرجت البنت في وقت متأخر جداً، أو بلباس غير محتشم، فقد تتعرض للتحرش لأن الرجل العراقي أو الشرقي وفق اعتبارها غير معتاد بعد على تلك التقاليد الغربية”.

ما أثار عاصفة من الانتقادات التي أكدت أن المتحرشين لا يميزون عادة بين الضحايا.

وعلقت إحدى المغردات على تويتر قائلة: “ترى أم العباية تحرشوا بيها، وأم الحجاب تحرشوا بيها بوضح النهار.. يعني فكروا قبل ما تنطقون”.

فيما كتب آخر متسائلا عن صفة المعلقة، وقال: “نور البغدادي منو اصلا حتى تحجي؟ رأي ساذج يبرر للمتحرش”.

يشار إلى أن العراق كان شهد خلال الأشهر الماضية، عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة.

فيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر.

بينما طالب أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

نور البغدادي ترى ام العباية تحارشوا بيها

ام الحجاب تحارشوا بيها

بوضح النهار تحارشوا

يعني شوية فكروا قبل ما تنطقون! چمالة حقوقية https://t.co/BFg03ueUhn — Sara Yousif (@Sara_Y_Yousif) October 21, 2022