فيديو.. نتفليكس تطلق مقطعاً ترويجياً لمسلسل "هاري وميغان"

بعد العديد من الشائعات التي تدور حول امكانية إلغاء او تأجيل العمل المشترك “الفيلم الوثائقي” للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والذي يتناول الصعوبات التي لاحقت الثنائي، فيما يشكل هذا الوثائقي حالة من القلق للعائلة المالكة البريطانية.

واعتباراً من 8 ديسمبر الجاري ستوفّر “نتفليكس” المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على ما أعلن الخميس كاتب سيرتهما، فيما عرضت منصة البث التدفقي مقطعاً ترويجياً قصيراً عن العمل.

وأوضح كاتب سيرة هاري وميغان، أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات “سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها”.

أما المقطع الترويجي الذي حمل عنوان “هاري وميغان”، فتضمّن عرضاً لصور بالأبيض والأسود للزوجين مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر فيه هاري قائلاً “لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة”.

ويضيف “كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي”.

وتزامن إعلان عرض المسلسل مع زيارة الأمير وليام وزوجته كيت للولايات المتحدة، في ظل استمرار البرودة في علاقته مع شقيقه هاري وميغان اللذين يقيمان حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي المقطع الترويجي الذي يصف عرض المسلسل الوثائقي بأنه “حدث عالمي”، تقول ميغان أيضاً “عندما تكون التحديات كبيرة جداً، أليس من المنطقي سماع جانبنا من القصة؟”.

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري في مطلع يناير مذكراته التي يُتوقع أن تكشف هي الأخرى أسراراً محرجة.