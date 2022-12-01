الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. نتفليكس تطلق مقطعاً ترويجياً لمسلسل "هاري وميغان"

منذ 42 دقيقة
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

A A A
طباعة المقال

بعد العديد من الشائعات التي تدور حول امكانية إلغاء او تأجيل العمل المشترك “الفيلم الوثائقي” للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والذي يتناول الصعوبات التي لاحقت الثنائي، فيما يشكل هذا الوثائقي حالة من القلق للعائلة المالكة البريطانية.

واعتباراً من 8 ديسمبر الجاري ستوفّر “نتفليكس” المسلسل الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على ما أعلن الخميس كاتب سيرتهما، فيما عرضت منصة البث التدفقي مقطعاً ترويجياً قصيراً عن العمل.

وأوضح كاتب سيرة هاري وميغان، أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على ست حلقات “سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها”.

أما المقطع الترويجي الذي حمل عنوان “هاري وميغان”، فتضمّن عرضاً لصور بالأبيض والأسود للزوجين مصحوبة بموسيقى درامية، ويظهر فيه هاري قائلاً “لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة”.

ويضيف “كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي”.

وتزامن إعلان عرض المسلسل مع زيارة الأمير وليام وزوجته كيت للولايات المتحدة، في ظل استمرار البرودة في علاقته مع شقيقه هاري وميغان اللذين يقيمان حالياً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي المقطع الترويجي الذي يصف عرض المسلسل الوثائقي بأنه “حدث عالمي”، تقول ميغان أيضاً “عندما تكون التحديات كبيرة جداً، أليس من المنطقي سماع جانبنا من القصة؟”.

ومن المقرر أن ينشر الأمير هاري في مطلع يناير مذكراته التي يُتوقع أن تكشف هي الأخرى أسراراً محرجة.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من منوعات

مراد ياكين مدرب سويسرا
كأس العالم قطر ٢٢
قلق من توتر سياسي يسبق المباراة الحاسمة بين سويسرا وصربيا
كريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
رونالدو قد يغيب عن المواجهة مع كوريا الجنوبية.. إليكم السبب!
علامة "بالنسياغا" (Balenciaga) الفرنسية
بعد اتهام "بالنسياغا" باستغلال الأطفال جنسياً.. تصريح "ناري" للفنانة إليسا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
كريستيانو رونالدو
بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي
مدرب البرازيل يُكرم مشجعا عربيا
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو: بعد موقفه مع حفيده في مونديال قطر... مدرب البرازيل يُكرم مشجعاً أردنياً