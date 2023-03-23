فيديو .. نجم المنتخب السويدي "إبراهيموفيتش" يحرج أحد الصحفيين بحركة غريبة!

حاز مقطع فيديو لنجم المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال رده على أسئلة أحد الصحفيين حول مونديال قطر، ملايين المشاهدات على مختلف الحسابات الكروية على وسائل التواصل الاجتماعي.

اللافت في المقطع هو الحركة الغريبة وطريقة الرد المضحكة التي استخدمها إبراهيموفيتش، عندما علق على مستوى مونديال قطر 2022 من جميع النواحي ووضع تقييما له بلغ “10 من 10″، وكذلك أثار الجدل بحركة قام بها بحاجبيه، مما تسبب بحالة من الإحراج والإرباك للصحافي الذي كان كما يبدو يود حرف مسار السؤال لانتقاد المونديال.

وعاد إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عاما، إلى المنتخب السويدي بعد تعافيه من إصابة في الركبة استعدادا لمواجهة بلجيكا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع.

لم يكن لمهاجم ميلان الإيطالي أي دور في مونديال قطر 2022، بسبب فشل منتخب السويد في التأهل، لكنه كان ضيفا في المباراة النهائية التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا وظهر وهو جالس إلى جنب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

سأل صحافي سويدي إبراهيموفيتش خلال المؤتمر الصحفي عن رأيه في قطر ومستوى تنظيمها للحدث العالمي ليجيبه بالقول: “ممتاز”.

وأضاف إبراهيموفيتش أنه قضى يومين في قطر مع عائلته وكان التنظيم والخبرة والجمهور والطعام والمواصلات والمونديال وكل شيء 10 على 10″.

بعدها أطلق النجم السويدي حركة طريفة بحاجبيه وهو ينظر للصحافي الذي وجه السؤال وهز رأسه ساخرا وقال له “هل كنت تنتظر إجابة أخرى؟”.

فما كان من الصحافي أن يوجه له سؤالا آخر يتعلق بالانتقادات التي تعرضت لها قطر في مجال حقوق الانسان قبيل انطلاق المونديال، ليكرر إبراهيموفيتش كلامه بالقول “كل شيء كان 10 على 10”.

النجم السويدي زلاتان #إبراهيموفيتش يمنح مونديال #قطر العلامة الكاملة في جميع الجوانب pic.twitter.com/2OHoyK3MlH — الجزيرة رياضة (@AJASports) March 22, 2023