فيديو.. نيشان يفجر مفاجأة مدوية ويكشف هوية فنان دفع نفقات دراسته

فجر الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، مفاجأة مدوية حول فنان عربي تكفل بدفع نفقات دراسته في سويسرا.

وقال نيشان إن الفنان راشد الماجد دفع له تكاليف دراسته للماجستير في سويسرا في عام 2011.

وخلال استضافته، الفنان السعودي راشد الماجد في برنامج “جلسة عمر” على شاشة “إم بي سي1″، فجر نيشان مفاجأة مدوية، وأعلن أن راشد الماجد دفع له تكاليف دراسته للماجستير في سويسرا في عام 2011.

وأضاف أنه اتصل مع ماجد وأخبره أنه أخذ إجازة من العمل من أجل متابعة الدراسات العليا في جامعة سويسرية، ليجد عند وصوله إليها أن الأقساط قد دفعت بالكامل من دون أن يعلم من الدافع، ولكنه ربط الأحداث واتصل بالنجم الخليجي الذي أوصاه بالتفوق في الدراسة.

وشكر نيشان، الماجد على دعمه للعلم وسعيه لمساعدة محبي العلم في التفوق والاجتهاد.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي الفيديو الذي نال الكثير من التفاعل والتعليقات المعجبة بكرم راشد الماجد وطيبة قلبه وصفاء نيته، بالإضافة إلى دعمه للعلم والمتعلمين.

وفي المقابلة أيضا، نفى ماجد، حقن خدوده بالبوتوكس، وأكد أنه يحب الأكل كثيرا مما يتسبب له بالوزن الزائد، وقال بطرافة: “ما تشوف يا نيشان خدودي كبرانة، خاصة في شهر رمضان، هو شهر عبادة وشهر أكل”، وتابع مازحا: “أحس إن رأسي ثقيلة من خدودي، لكن إن شاء الله أحاول أخس، لإني أحس إني أوفر وأصدقائي قالوا لي ممكن تسوي عملية شفط”.