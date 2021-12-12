فيديو.. هدف "بهلواني" لإبراهيموفيتش ينقذ ميلان من الخسارة

منح المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه ميلان تعادلا في الرمق الأخير 1-1، مع مضيفه أودينيزي، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت، حيث تمكن من تسجيل هدف بتسديدة بهلوانية.

وأهدر المهاجم السويدي البالغ عمره 40 عاما، فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل مبكرا، ودفع فريقه الثمن غاليا إذ منح بيتو، التقدم لأودينيزي، في الدقيقة 17.

ورغم الضغط الشديد لميلان بعد الاستراحة، فإنه صنع القليل من الفرص الخطيرة وبدا في طريقه لهزيمة ثالثة في خمس مباريات بالدوري.

ولكن كان لإبراهيموفيتش رأي مختلف، إذ سدد كرة خلفية مذهلة في شباك أودينيزي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليدرك هدف التعادل وينقذ فريقه من خسارة كانت محققة.

🎥 هدف ميلان في مرمى أودينيزي عن طريق إبراهيموفيتش https://t.co/VfHYrPdffe — تقارير ميلان | Milan Reports (@MilanReports_ar) December 11, 2021

وبهذه النتيجة، يتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين، قبل أن يلعب إنتر ميلان صاحب المركز الثاني ضد كالياري في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل، تراجع أودينيزي، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيزاك ساكسيس بسبب اصطدام مع حارس ميلان، مايك مانيان، قبل صفارة النهاية، تراجع للمركز الـ15 ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات بالمسابقة.