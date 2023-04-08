فيديو.. هدف "دي ليخت" المذهل يمنح بايرن الحفاظ على الصدارة

أحرز ماتيس دي ليخت هدفا بتسديدة مذهلة من 25 مترا ليمنح بايرن ميونيخ الفوز 1-صفر على مضيفه فرايبورج والحفاظ على تفوقه بنقطتين على بروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وكان بايرن، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، خسر 2-1 أمام فرايبورج في دور الثمانية بكأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.

وسعى بايرن للتعويض والحفاظ على صدارة الدوري، واستحوذ على الكرة وأهدر فرصتين في الشوط الأول.

لكن الفرصة الأبرز كانت من نصيب فرايبورج عندما استغل ريتسو دوان هفوة من ألفونسو ديفيز ليسدد في القائم من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة.

وافتتح دي ليخت التسجيل بتسديدة مذهلة وقف الحارس مارك فليكن ليشاهدها وهي تسكن شباكه.

وأهدر ليروي ساني فرصتين من وضع انفراد حيث اكتفى بالتسديد فوق مرمى فليكن.

ورد القائم تسديدة من سيرج جنابري مهاجم بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك بايرن 58 نقطة مقابل 56 نقطة لدورتموند الذي انتصر 2-1 على ضيفه أونيون برلين.

🎯 Matthijs de Ligt, mesafe tanımıyor! Tıpkı, Joshua Kimmich gibi… #Bundesliga pic.twitter.com/wNhgamuKss — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 8, 2023