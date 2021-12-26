الأحد 22 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 26 ديسمبر 2021 |
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فيديو.. هدف “عالمي” على طريقة كابتن ماجد في الدوري السعودي

منذ ساعتين
اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي بن دبكة

اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي بن دبكة

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تمكن اللاعب الجزائري في صفوف الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، من تسجيل هدف بمقصية رائعة في مرمى الهلال، السبت، ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وأنهى الدولي الجزائري تمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء بمقصية في مرمى حارس الهلال عبد الله المعيوف، ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71.

وأشعل الهدف تويتر وأشاد المغردون بجمالية مقصية لاعب المنتخب الجزائري.

وكتب مغرد يدعى إسحاق شبلي أن بن دبكة سجل هدفا عالميا في مرمى الهلال.

ووصف آخر يدعى عبد الغني الشريف بن دبكة باللاعب الخرافي.

وتصدر هاشتاغ “بن دبكة” تويتر لعدة ساعات في المملكة.

وحقق الفتح فوزه الأول على الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم منذ تسعة مواسم، بتغلبه عليه في عقر داره 3-2 السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

وسجل للفتح المغربي مراد باتنا (16 و 87 من ركلة جزاء) والجزائري سفيان بن دبكة (71) فيما سجل للهلال البيروفي أندي كاريو (12) والفرنسي بافيتيمبي غوميز (75).

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