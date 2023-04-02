فيديو.. هل يصوم سكان هذه القرية العربية 3 ساعات فقط؟!

دارت الكثير من القصص حول قرية عُمانية صغيرة تدعى “وكان” حول عدد ساعات الصيام فيها خلال شهر رمضان، خاصة مع تناقل روايات أن سكانها لا يصومون إلا ثلاث ساعات فقط.

تمتاز “وكان” بفترة نهار قصيرة وترتفع القرية نحو ألفي متر عن سطح البحر، حيث تشرق الشمس فيها حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا وتغرب عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن ساعات الصيام بالقرية لا تتعدى الثلاث ساعات.

لكن كان للعلماء ورجال الدين رأي آخر كشف حقيقة هذا الأمر وأبطل أي إشاعات أو شكوك حول الأمر وفسروها على أن وقوع قرية أو مدينة في قاع الوادي، أو محاطة بالجبال العالية بحيث لا يشاهدون الشمس إلا في ساعات محددة من النهار عندما تكون قريبة من كبد السماء، لا يعني هذا أن وقت الصيام عندهم منوط برؤيتهم لقرص الشمس، وأكد أحد علماء الدين على أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر لا طلوع الشمس من فوق قمم الجبال أي حين يتبين للإنسان الخيط الأبيض من الخيط الأسود.