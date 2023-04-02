الأثنين 11 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. هل يصوم سكان هذه القرية العربية 3 ساعات فقط؟!

منذ 42 دقيقة
قرية "وكان" العُمانية

قرية "وكان" العُمانية

A A A
طباعة المقال

دارت الكثير من القصص  حول قرية عُمانية صغيرة تدعى “وكان” حول عدد ساعات الصيام فيها خلال شهر رمضان، خاصة مع تناقل روايات أن سكانها لا يصومون إلا ثلاث ساعات فقط.

 

تمتاز “وكان” بفترة نهار قصيرة وترتفع القرية نحو ألفي متر عن سطح البحر، حيث تشرق الشمس فيها حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا وتغرب عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن ساعات الصيام بالقرية لا تتعدى الثلاث ساعات.

لكن كان للعلماء ورجال الدين رأي آخر كشف حقيقة هذا الأمر وأبطل أي إشاعات أو شكوك حول الأمر وفسروها على أن وقوع قرية أو مدينة في قاع الوادي، أو محاطة بالجبال العالية بحيث لا يشاهدون الشمس إلا في ساعات محددة من النهار عندما تكون قريبة من كبد السماء، لا يعني هذا أن وقت الصيام عندهم منوط برؤيتهم لقرص الشمس، وأكد أحد علماء الدين على أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر لا طلوع الشمس من فوق قمم الجبال أي حين يتبين للإنسان الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

    المزيد من منوعات

    كريم بنزيمة
    سداسية نظيفة.. المتألق بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على ضيفه بلد الوليد
    جراهام بوتر
    تشيلسي يُقيل مدربه بعد تراجع الفريق للمركز 11 في الدوري الإنجليزي
    من مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني
    دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري إلى ربع النهائي بعد تغلبه على الهلال السوداني

    الأكثر قراءة

    الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً كبيراً من حياة البشر
    الخطر قادم.. الذكاء الاصطناعي يرتكب أول جريمة بحق البشر!
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟