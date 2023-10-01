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فيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها

منذ 10 دقائق
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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أثارت الفنانة هيفاء وهبي، الجدل بعد تعرضها لموقف محرج بسبب فستانها على المسرح في أحدث ظهور لها خلال حفل غنائي خاص بها.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع الذي أظهر قيام هيفاء وهبي أثناء غناءها على المسرح بوضع يدها على الفستان، وتفاجأت بسقوط جزء منه من الأعلى.

وكانت هيفاء وهبي تعاقدت على عمل فيلم جديد، ولم تكشف عن اسم العمل بعد.

وعلقت عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام : “فيلم جديد من تأليف أستاذ هيثم سعيد و إخراج أستاذ مرقص عادل، والتحضيرات بدأت من 4 شهور”.

وكان أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي في السينما، فيلمها الأخير “رمسيس باريس”.

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