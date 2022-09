فيديو وصور.. مواهب مذهلة في "يوم غينيس العالمي"

يحتفل العالم باليوم العالمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فهي موسوعة مرجعية رسمية معترف بها دوليًا في جميع أنحاء دول العالم.

ومن لاعب جمباز يتشقلب إلى الخلف، إلى رجل يجر سيارة وهو يمشي على يديه، اتسم اليوم المخصص للاحتفال بموسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا العام بالتنوع كما هو الحال دوما.

وحطمت مواهب قادمة من جميع أنحاء العالم جميع أنواع الأرقام القياسية خلال اليوم السنوي الـ18 لموسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الأربعاء.

وقال آشلي واتسون البالغ 29 عاما: “إذا كنت تريد أن تكون حاملا للقب ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فعليك أن تسعى وراء ذلك”.

وحطم لاعب الجمباز البريطاني رقمه القياسي لأبعد مسافة يتشقلب فيها إلى الخلف بين عقلتين عندما تمكن من دفع نفسه لمسافة ستة أمتار في الهواء.

https://twitter.com/olympicchannel/status/1065992954421157888

وتابع: “ابحث عن ما تجيده حقا، واعرف الرقم القياسي المسجل، وتدرب عليه بأقصى ما تستطيع وافعله”.

وفي الوقت نفسه في الصين، سحب تشانغ شوانغ سيارة لمسافة 50 مترا في دقيقة و13.27 ثانية فقط وهو يرتكز على يديه.



وبعد أن قفز عاليا وهتف عقب تحطيمه للرقم القياسي، قال تشانغ: “المهارة تكمن في امتلاك خصر وبطن قويين للغاية، وقدرة على التحمل للعضلة الثلاثية والذراعين والكتفين”.

ومن بين الفائزين الآخرين، الأمريكي تايلر فيليبس، الذي حطم الرقم القياسي لعدد السيارات المتتالية التي قفز فوقها مستخدما عصا البوجو.

وحصلت لورا بيوندو البالغة 32 عاما من فنزويلا على شهادتين عن مهاراتها في التحكم بالكرة، بما في ذلك أكثر عدد لفات للقدم حول الكرة خلال دقيقة واحدة تقوم بها إمرأة.

Playing for change: Meet @laurabiondo, a freestyle world champion performing with @Cirque. @Redbull @neymarjr Join the team! https://t.co/zwmCCM1yRL pic.twitter.com/gcOT3mAXoC

— 60 Second Docs (@60SecDocs) March 27, 2018