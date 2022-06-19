فيديو.. وفاء عامر تدخل على خط أزمة شقيقتها أيتن مع ريهام حجاج

في أول تعليق لها، تحدثت الفنانة المصرية وفاء عامر، لأول مرة عن رأيها في أزمة شقيقتها أيتن عامر مع الفنانة ريهام حجاج.

وفي مقابلة تلفزيونية ببرنامج “Its Show Time” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” المصرية، قالت وفاء عامر: “الإحساس بالظلم بيكون صعب جدا، وأيتن حاسة بالظلم، وأنا مش بحب العنف، في الآخر إحنا زملاء، ممكن يكون مع أيتن حق، وممكن يكون مع ريهام الحق، لكن ليه نعيش في صراع الحياة متستاهلش كده”.

وواصلت وفاء عامر حديثها، قائلة: “أيتن وريهام ضحية ناس هعتبرهم مرتزقة، اللي بيروح ينقل كلام هنا، وبينقل كلام هناك ويسيبوهم يقطعوا بعض”.

بدأت أزمة أيتن عامر وريهام حجاج في مسلسل “وكل ما نفترق” الذي عرض في موسم رمضان 2021، عندما أعلنت أيتن أنها تريد الانسحاب من المسلسل وبدأت الحرب الكلامية بينهما إلى أن وصلت الأزمة إلى ساحات القضاء.

وتردد وقتها أن ريهام حجاج، تتدخل في عمل المخرج، وقامت بحذف مشاهد كثيرة من دور أيتن عامر، الأمر الذي أغضب الأخيرة ودفعها للجوء للقضاء.

وشاركت وفاء عامر في سباق رمضان الماضي، في 3 مسلسلات هي “جزيرة غمام” بجانب طارق لطفي، ومي عز الدين، ومسلسل “بيت الشدة” بجانب أحمد وفيق وإيهاب فهمي.

كما قدمت دورا مميزا في مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة خالد النبوي، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة.