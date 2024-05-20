فيديو.. ياسمين صبري تصدّرت ترند مواقع التواصل برفقة كريستيانو رونالدو!

عندما تظهر ياسمين صبري، على مواقع التواصل تجد اهتماماً جماهيرياً ملحوظا، لكونها واحدة من أيقونات الموضة والجمال، وكثيراً ما يتم تشبيهها بعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم الكروي كريستيانو رونالدو.

تصدّرت ياسمين ترند مواقع التواصل ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تداول ناشطون مقاطع مصوّرة ظهرت فيها برفقة كريستيانو رونالدو، التقطت على هامش فعاليات النزال الذي جمع بين ألكسندر أوسيك وتايسون فيوري في السعودية، ما دفع الجمهور إلى التفاعل خصوصاً أن صديقته جورجينا لم تكن موجودة معهما.

وربط الجمهور بين ظهور الممثلة المصرية مع اللاعب البرتغالي بالترند الذي يتصدّر الساحة منذ سنوات، وهو اتهام الأولى بتقليد صديقة الأخير جورجينا رودريغيز.

في الوقت الذي ظهرت فيه صبري مع رونالدو، ربط الجمهور بين ذلك وظهور طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مع البلوغر الفنانة الكويتية روان بن حسين في حفل زفاف الممثلة المصرية ريم سامي، حيث ظهرا معاً يتبادلان الهمسات والضحكات، وتساءل رواد مواقع التواصل عن طبيعة العلاقة بينهما، ووصل الأمر إلى إطلاق هاشتاغ عبر “إكس” بعنوان “أبو هشيمة لن يتزوجك يا روان”، ليربط الجماهير بين اللقطتين، مؤكدين أنّ ياسمين تحاول استفزاز أبو هشيمة بصورتها مع رونالدو بعدما ظهر مع روان بهذه الصورة.