فيديو يحصد تفاعلاً كبيراً.. النجم الهندي "شاروخان" بملابس الإحرام البيضاء

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة المعجبون بالسينما الهندية، مقطع فيدو لنج السينما الهندية “شاروخان” خلال تواجده بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وفي مقطع الفيديو الذي لقي تفاعلاً وإعجاباً كبيرين، ظهر شاروخان مرتدياً ملابس الإحرام البيضاء لتأدية مناسك العمرة من داخل الحرم المكي، وبدا أنه يؤدي مناسك العمرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا “بعد اختتام تصوير فيلمه دنكي (Dunki) في السعودية، سافر ممثل بوليوود شاروخان إلى مكة وشوهد وهو يؤدي مناسك العمرة”.

وذكرت صحيفة إنديا إكسبريس أن شاوخان شوهد وهو يصلي في مدينة مكة المكرمة، وأشار تلفزيون (NDTV) الهندي إلى التفاعلات الواسعة مع اللقطات المبهجة.

وفي وقت سابق، شارك الممثل والمنتج البارز مقطع فيديو من السعودية يعلن فيه عن موعد انتهاء الفيلم موجهًا الشكر إلى وزارة الثقافة السعودية والفريق وكل من جعل مهمة تصوير الفيلم “سلسة للغاية”. ووصف مواقع التصوير بأنها رائعة وأثنى على كرم الضيافة.

وكرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان المقامة في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول.

وأثناء التكريم، تحدث شاروخان في جزء من كلمته باللغة العربية شاكرًا على الاستضافة، ثم أكمل حديثه بالإنجليزية مشيرًا إلى أن السينما تقرب بين الشعوب وتمنحها فرصة مشاركة المشاعر والقضايا والتعرف على الثقافات المختلفة.

وُلد شاروخان لعائلة مسلمة في نيودلهي عام 1965، وكان أبوه حقوقيا يؤمن بنبذ العنف، ويعمل لصالح حركة “خدي خدمتجار” التي تهدف إلى توحيد الهند واستقلالها. زوجة شاروخان هندوسية، لكنه يقول دائمًا إن هذا لا يعوق حياتهما الخاصة، وإن الديانة حرية شخصية.