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فيديو يرصد آراء الناس.. إن أخطأتم هل تعتذرون؟

منذ 55 دقيقة
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الخطأ من طبيعة البشر، فنحن لا نخلو منه في حياتنا اليومية، سواء كان خطأً بسيطًا أو خطأً جسيمًا، ولكن ما هو المهم هو كيفية التعامل مع الخطأ، وهل نستمر في ارتكابه أم نتعلم منه ونحاول تجنبه في المستقبل؟

والاعتذار عن الخطأ هو اعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية عنه، وفي بعض الأحيان يكون سبباً للحفاظ على علاقة ما، كما انه يُظهر للآخرين أن الشخص الذي أخطأ يحترمهم ويقدر علاقته بهم، وأنه يسعى إلى إصلاح ما حدث.

وبعض الأحيان لا يعني الاعتذار بالضرورة أن الشخص الذي أخطأ سيتم الصفح عنه، فهذا الأمر يعود إلى الشخص الذي تضرر من الخطأ، ولكن الاعتذار هو خطوة أولى مهمة في عملية الصفح، وهو يُظهر للطرف الآخر أن الشخص الذي أخطأ يحترمه ويقدر علاقته به.

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