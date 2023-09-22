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فيديو.. يسرا تحيى الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم

منذ 4 دقائق
هشام سليم

هشام سليم

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أحيت الفنانة يسرا الذكرى الأولى لوفاة شقيق زوجها الفنان الراحل هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا 22 سبتمبر 2022، معبرة عن افتقادهم الشديد له، وذلك من خلال حسابها بموقع “إنستغرام”.

ونشرت فيديو مجمع لصور هشام سليم في مراحل عمرية مختلفة، فضلاً عن حديث عدد من الفنانين عن علاقتهم به، منهم صلاح عبد الله، فيدر، محمد جمعة، وغيرهم، وعلقت على الفيديو: “وحشتنا ومفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى وأسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا”.

وتابعت: “وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك و يهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلاً وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم”.

رحيل الفنان هشام سليم شكل حزنا كبيرا لدى محبيه سواء في الوسط الفني أو من جمهوره، فالممثل اشتهر بتاريخ فني مميز، بدأه منذ الصغر إذ كانت بدايته مع نجوم سوبر ستار سواء في التمثيل أو الإخراج، إذ كانت تجربته الأولى مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في فيلم “امبراطورية ميم” عام 1972 حينما كان عمره 14 عاما، ثم أعاد الوقوف أمامها في عمله الثاني “أريد حلا” عام 1975، الذي ساهم في تغيير أحد قوانين الأحوال الشخصية.

وتألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة عبر أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية وهو “عودة الابن الضال” مع المخرج يوسف شاهين، ليجد نفسه أمام نجوم بحجم محمود المليجي وشكري سرحان وماجدة الرومي وهدى سلطان.

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